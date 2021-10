2 star star star star star

Trois (grands) enfants adorables et une vie professionnelle épanouie: Audrey (Elsa Zylberstein) et Jérôme (Stéphane De Groodt) ont tout d'un couple heureux. Apparences qui volent en éclats le jour où, partis chacun en week-end avec leur amant respectif, ils échouent au même moment dans la maison de campagne familiale. Une situation compliquée encore lorsque la smala débarque à son tour en ordre dispersé... Les couples en crise et autres réunions de famille constituent un réservoir inépuisable de comédies plus ou moins grinçantes. Celle mise en scène par Melissa Drigeard s'inscrit dans une tradition vaudevillesque assumée que relèvent des dialogues volontiers assassins, l'abattage d'Elsa Zylberstein forçant par ailleurs le respect.