Un film de casse clinquant aux gags et rebondissements qu'on voit venir à des kilomètres.

Vétéran du cinéma d'action ayant connu son heure de gloire au début des années 90, Renny Harlin (Die Hard 2, Cliffhanger) n'a, depuis, jamais cessé de tourner -mais rarement pour le meilleur. Dans The Misfits, film de casse clinquant aux gags et rebondissements qu'on voit venir à des kilomètres, il caste Pierce Brosnan en gentleman-cambrioleur cabotin recruté par une bande de Robin des Bois modernes pour le coup du siècle. Caméra-toupie, split screen, arrêts sur image théâtralisants, passage soudain de la couleur au noir et blanc, voix off logorrhéique... Harlin tente vaille que vaille un truc à la Steven Soderbergh mais ne réussit même pas un film à la Guy Ritchie. Aussitôt vu, aussitôt oublié.