[critique ciné] The Marksman (Le Vétéran), de Robert Lorenz

2 star star star star star

Déjà responsable, en 2012, de Trouble with the Curve, l'Américain Robert Lorenz a été assistant réalisateur et/ou producteur de Clint Eastwood durant plus de 20 ans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça se sent...

Il scénarise, réalise et produit aujourd'hui ce deuxième long métrage calibré pour Liam Neeson dans lequel un vétéran de... Il scénarise, réalise et produit aujourd'hui ce deuxième long métrage calibré pour Liam Neeson dans lequel un vétéran de guerre aigri se retrouve bien malgré lui à protéger un innocent gamin mexicain des membres d'un vilain cartel. Simpliste, assez stéréotypée, cette énième histoire de vieil homme et d'enfant, qui est aussi une histoire de veuf et d'orphelin, manque de finesse et de profondeur, mais fournit la matière d'un thriller d'action relativement passable dans son genre.

