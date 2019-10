3 star star star star star

Deux îles face à face dans l'océan. L'une peuplée d'oiseaux, l'autre de cochons. Entre ces voisins fâchés, les provocations se multiplient. Et un conflit global est sur le point d'éclater. Mais une menace extérieure, sous la forme d'une troisième île habitée par des aigles, va forcer oiseaux et cochons à s'unir... Après le déjà marrant The Angry Birds Movie (2016), cette suite pousse le bouchon plus loin. On rit beaucoup aux gags et situations cocasses, on apprécie le délire surréaliste et la fluidité d'une animation soignée. À voir dès l'âge de cinq ans, une réussite aussi réjouissante que sympathique, pour une saga qu'on espère voir se prolonger bientôt.