3

AVENTURE/HISTORIQUE | Felicity Jones et Eddie Redmayne forment une paire mémorable dans ce huis clos aérien.

Il ne manque pas de charme, ce film évoquant un vol en ballon d'une singulière audace, entrepris en 1862 par Amelia Wren (pilote) et James Glaisher (scientifique). Le récit, haut en couleur et en moments hautement dramatiques, emmène les aéronautes vers des hauteurs record. Le récit s'inspire de la réalité. Très librement, trop librement même aux yeux des historiens, avec notamment et surtout ce personnage féminin entièrement fictionnel (ce sont deux hommes qui firent le vol dans la réalité...). La polémique n'empêche pas le film de Tom Harper (le réalisateur de Wild Rose) d'être un fort bon divertissement, Felicity Jones et Eddie Redmayne formant une paire mémorable dans ce huis clos aérien.