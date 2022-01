3 star star star star star

Tendre et saignant s'inscrit dans la lignée de ces films récents qui, à l'instar de Délicieux, La Fine Fleur ou Haute couture, vantent une certaine "qualité française" et les vertus de l'artisanat face à l'industrie.

Le jour où elle hérite de la boucherie familiale, Charly Fleury (Géraldine Pailhas), la rédactrice en chef d'un magazine de mode, n'a qu'un désir: la vendre au plus vite. C'est là qu'intervient Martial (Arnaud Ducret), l'artisan-boucher qui travaillait avec son père, déterminé à la faire revenir sur sa décision. Opposant leurs deux mondes, Tendre et saignant s'inscrit par ailleurs dans la lignée de ces films récents qui, à l'instar de Délicieux, La Fine Fleurou Haute couture, vantent une certaine "qualité française" et les vertus de l'artisanat face à l'industrie. Ce qui ne mange pas de pain, et prend ici la forme d'une comédie romantique plus tendre que saignante en définitive, où brille tout particulièrement Géraldine Pailhas.