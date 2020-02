1 star star star star star

Était-il vraiment nécessaire de tirer un film en live-action du jeu vidéo Sonic the Hedgehog, développé par Sega en 1991? Poser la question, c'est bien sûr déjà y répondre, les mésaventures opposant le hérisson bleu supersonique et le sheriff Tom Wachowski (James Marsden, transparent), dit "le Seigneur des donuts", au redoutable Dr. Robotnik (Jim Carrey, en roue libre) et ses drôles de machines ne présentant d'intérêt cinématographique qu'infinitésimal. Soit, à destination exclusive des plus jeunes, un divertissement gentiment inepte et presque anachronique dans sa volonté opiniâtre de renouer avec l'esprit bon enfant des films familiaux d'antan pour un résultat, en définitive, aussi inoffensif que parfaitement dispensable.

Aventures. De Jeff Fowler. Avec Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter. 1h39. Sortie: 19/02. *(*)

Était-il vraiment nécessaire de tirer un film en live-action du jeu vidéo Sonic the Hedgehog, développé par Sega en 1991? Poser la question, c'est bien sûr déjà y répondre, les mésaventures opposant le hérisson bleu supersonique et le sheriff Tom Wachowski (James Marsden, transparent), dit "le Seigneur des donuts", au redoutable Dr. Robotnik (Jim Carrey, en roue libre) et ses drôles de machines ne présentant d'intérêt cinématographique qu'infinitésimal. Soit, à destination exclusive des plus jeunes, un divertissement gentiment inepte et presque anachronique dans sa volonté opiniâtre de renouer avec l'esprit bon enfant des films familiaux d'antan pour un résultat, en définitive, aussi inoffensif que parfaitement dispensable.