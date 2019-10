3 star star star star star

ANIMATION | Nouvelle aventure au long cours pour le mouton futé des studios Aardman. Sympathique, sans jamais être indispensable.

Apparu en 1995 aux côtés de Wallace et Gromit dans le court métrage culte A Close Shave, avant de faire l'objet d'une série à succès sur la BBC près d'une décennie durant, Shaun le mouton était passé au format XXL avec beaucoup de réussite et d'esprit il y a quatre ans déjà. L'atterrissage d'une suite sur les grands écrans ne faisait dès lors guère de doute et c'est désormais chose faite avec ce huitième long métrage estampillé Aardman, nouvelle bébête en pâte à modeler et stop motion (animation image par image) qui a moins les pieds dans la boue de la campagne anglaise que la tête dans les ét...