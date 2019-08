3 star star star star star

HORREUR/ÉPOUVANTE | Le réalisateur de The Troll Hunter cultive la tradition du film d'horreur surnaturel.

Le réalisateur norvégien de The Troll Hunter entend cultiver aux États-Unis la tradition du film d'horreur surnaturel sans les excès du gore et de la complaisance sadique. Il donne une certaine allure à un récit inscrivant dans l'époque de la guerre au Vietnam et de Nixon la terreur que quelques adolescents éprouvent face à un fantôme vengeur dont les récits prennent réalité. Monstres réussis, touche rétro, fond anti-exclusion. Rien de génial mais quelques jolis frissons.