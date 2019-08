1 star star star star star

COMÉDIE | Entre Desperate Housewives du troisième âge et Grand Bain du cheerleading sous arthrose.

Diane Keaton, Pam Grier et les autres cabotinent à qui mieux mieux dans cette comédie on ne peut plus littérale où plusieurs représentantes friquées d'une très aseptisée communauté de retraités entendent démontrer qu'il n'est jamais trop tard pour devenir pom-pom girl. Entre Desperate Housewives du troisième âge et Grand Bain du cheerleading sous arthrose, Poms manque totalement sa cible: en prétendant combattre les stéréotypes, le film ne contribue qu'à les renforcer dans la caricature et l'outrance. Gênant.