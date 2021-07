[critique ciné] Old, de M. Night Shyamalan

1 star star star star star

Adapté du roman graphique Château de sable, de Pierre-Oscar Lévy et Frederik Peeters, Old, le nouveau film de M. Night Shyamalan, expédie une famille dans un resort tropical de rêve: Prisca (Vicky Krieps) et Guy (Gael García Bernal), les parents, accompagnés de Trent (Nolan River) et Maddock (Alexa Swinton), leurs enfants.

S'il apparaît bientôt qu'il y a du divorce dans l'air, chacun tente de faire bonne figure, histoire que ces dernières vacances communes restent un moment inoubliable. Ainsi, lorsqu'à l'invitation du gérant de l'établissement, ils se retrouvent, avec quelques autres privilégié... S'il apparaît bientôt qu'il y a du divorce dans l'air, chacun tente de faire bonne figure, histoire que ces dernières vacances communes restent un moment inoubliable. Ainsi, lorsqu'à l'invitation du gérant de l'établissement, ils se retrouvent, avec quelques autres privilégiés, sur une plage paradisiaque retirée du monde. Pour découvrir avec stupeur que leur vieillissement s'y trouve drastiquement accéléré, et qu'il leur est impossible de quitter les lieux... Révélé en 1999 par The Sixth Sense, Shyamalan a connu depuis un parcours tumultueux, où les réussites incontestables côtoient les naufrages. Si Split puis Glass traduisaient un regain de forme sensible dans le chef du réalisateur, Old le montre aujourd'hui en sévère panne d'inspiration. N'essayant même pas d'effleurer les enjeux existentiels qu'aurait pu induire son postulat de départ, le film ne s'avère guère plus concluant dans le registre de la tension, Shyamalan se contentant d'aligner les péripéties sans conviction, tout en laissant patauger dans le sable des acteurs réduits à jouer des embryons de personnages. À l'image d'une interminable journée à la plage, Old se traîne jusqu'à sa résolution finale, dont la relative ingéniosité ne suffit pas à dissiper un sentiment de profond ennui...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×