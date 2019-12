3 star star star star star

Maud Crayon, la bien nommée, est architecte et va remporter par magie (littéralement) un concours visant à redessiner le parvis de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Pour cette mère de famille dont le travail n'est guère reconnu et confrontée à la réapparition de son grand amour de jeunesse, les semaines à venir vont s'avérer bien compliquées... Menée à bonne allure par une Valérie Donzelli à la fois actrice principale, coscénariste et réalisatrice du film, Notre dame amuse par sa fantaisie mais peut irriter par un côté parisianiste accumulant les clichés.