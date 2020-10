1 star star star star star

Avec Robert De Niro, Uma Thurman, Cheech Marin, Christopher Walken...

Mécontent d'avoir dû céder sa chambre à son grand-père venu s'installer dans la maison familiale, Peter (Oakes Fegley), un gamin de dix ans, lui déclare la guerre...

Mécontent d'avoir dû céder sa chambre à son grand-père venu s'installer dans la maison familiale, Peter (Oakes Fegley), un gamin de dix ans, lui déclare la guerre afin de récupérer son bien. Plus amusé qu'impressionné, Ed (Robert De Niro), le patriarche, décide de se prendre au jeu, une escalade de tours pendables à la clé. Comédie potache inoffensive, Mon grand-père et moi (The War with Grandpa) aligne laborieusement les gags faisandés à défaut d'autre chose et surtout de la moindre idée de cinéma. L'intérêt serait inexistant si l'on ne comptait parmi les cachetonneurs de service (il y a là encore Uma Thurman ou Cheech Marin) Christopher Walken, venu sporadiquement arracher le spectateur à son ennui abyssal.