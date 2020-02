3 star star star star star

Jadis, le charbon offrait du travail à tous, les mines faisaient prospérer une région entière. Aujourd'hui, les puits sont fermés et la zone sinistrée. Quelques anciennes "gueules noires" se sont rassemblées autour d'une de ces mines pour empêcher sa démolition. Mais comment sauver l'outil de travail condamné? Peut-être en y installant... un parc d'attractions bricolé, à valeur humaine ajoutée! Mine de rien revisite la comédie sociale et politique sur un mode délibérément bon enfant. Le réalisateur Arnaud Ducret emmène la distribution inégalement crédible d'un film assurément sympathique, mais que ses maladresses et son trait jamais subtil empêchent de rayonner.

Comédie sociale. De Mathias Mlekuz. Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier. 1h25. Sortie: 26/02. ***

