1 star star star star star

THRILLER POLITIQUE | Un film de guerre à grand spectacle bardé d'effets spéciaux, la surenchère pyrotechnique et les échauffourées à répétition ne contribuant malheureusement pas à la lisibilité de l'histoire.

Survenant quelques mois après la débâcle de Pearl Harbor, la bataille de Midway, en 1942, fut l'un des tournants de la guerre du Pacifique, la flotte japonaise essuyant une cuisante défaite au large de l'atoll. Flattant l'orgueil américain, l'épisode avait déjà fait l'objet, en 1976, d'un film de Jack Smight, réunissant notamment Charlton Heston, Henry Fonda et Toshiro Mifune. C'est cette fois Roland Emmerich (Godzilla) qui s'y colle, pour un film de guerre à grand spectacle bardé d'effets spéciaux, la surenchère pyrotechnique et les échauffourées à répétition ne contribuant malheureusement pas -euphémisme!- à la lisibilité de l'histoire. Ajoutez à cela un premier rôle (Ed Skrein) doté du charisme d'un manche à balai, et l'ennui point bientôt, irrépressible... On peut résolument éviter.