[Critique ciné] Mary Queen of Scots, impressionnant duo d'actrices

Les intrigues de Cour n'en finissent décidément plus d'inspirer les cinéastes. Quelques semaines après The Favourite, où Yorgos Lanthimos disséquait les rivalités entre courtisanes dans l'entourage de la reine Anne d'Angleterre au début du XVIIIe siècle, voilà que déboule Mary Queen of Scots, drame historique de Josie Rourke investissant le château de Holyrood, résidence des rois et reines d'Écosse, à l'époque du règne mouvementé de Mary Stuart. S'ils se déclinent l'un et l'autre largement au féminin, les deux films sont toutefois d'essence diffé...