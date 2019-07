3 star star star star star

COMÉDIE DRAMATIQUE | De Julien Abraham, avec Frédéric Chau, Medi Sadoun, Julie de Bona.

Dix ans que François n'a pas revu son père. Dix ans que ce jeune trentenaire d'origine asiatique n'a pas remis les pieds dans le XIIIe arrondissement de Paris où vit sa famille. À l'heure de devenir papa, il va tenter de renouer les liens... Entre humour et tendresse, Made in China cherche un équilibre charmeur et le trouve plus d'une fois. Avec une touche multiculturelle ne confinant jamais au communautarisme.