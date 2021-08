3 star star star star star

Les documentaristes Thierry Demaizière et Alban Teurlai sont partis à la rencontre des pèlerins qui, chaque année, convergent vers Lourdes.

Dix ans après Jessica Hausner, autrice d'une fiction documentée éponyme s'inscrivant à rebours des clichés, les documentaristes Thierry Demaizière et Alban Teurlai (...

Dix ans après Jessica Hausner, autrice d'une fiction documentée éponyme s'inscrivant à rebours des clichés, les documentaristes Thierry Demaizière et Alban Teurlai (Relève, Rocco...) sont partis à la rencontre des pèlerins qui, chaque année, convergent vers Lourdes. Malades, accompagnants, gitans, hospitaliers, travestis, militaires... Une foule hétéroclite se confie à leur caméra, coeur battant d'un film pudique privilégiant l'humain au dogme. Soit une succession de chemins de vie souvent bouleversants, où plus que d'un improbable miracle -l'Église en a reconnu 70 depuis 1858-, c'est de la quête d'une forme de réconfort qu'il est surtout question, prière que les réalisateurs filment avec respect, non sans capter l'aura des lieux.