[Critique ciné] Les Invisibles, entre cri d'alarme et feel good movie

Le centre d'accueil va fermer. Décision administrative. Pour que les femmes sans domicile fixe dont elles s'occupent ne se retrouvent pas dehors 24 heures sur 24, les travailleuses sociales de l'Envol vont se battre et imaginer des solutions, quitte à franchir les limites de la loi et des règlements... Sur le mode de la comédie sociale, Les Invisibles veut simultanément divertir et témoigner, amuser et transmettre un message solidaire. Ses très bonnes intentions débouchent sur quelques séquences emballantes, mais le mélange d'actrices connues et de non-professionnelles ne prend pas forcément. Louis-Julien Petit évite le misérabilisme, mais entre cri d'alarme et feel good movie, le grand écart lui est parfois néfaste.

De Louis-Julien Petit. Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky. 1h42. sortie: 09/01. **(*)