Mêlant esthétique documentaire et approche narrative digne d'une fiction, ce film d'aventure naturaliste observe patiemment la faune qui s'agite autour d'un chêne pédonculé vieux de 210 ans: écureuils, geais, chouettes hulottes, mulots, balanins, fourmis... Habilement découpé, l'objet a le culot de se passer de toute forme d'explication (pas de voix off ni de texte) pour laisser parler les images et les sons. Scènes de poursuite et scènes d'amour, suspense autour de la saisie de quelques glands... Il y a, dans Le Chêne, un vrai sens de la dramaturgie au service d'un seul but: magnifier le grand cycle de la vie et des saisons. Un petit tour de force en soi, pour toute la famille à partir de 6 ans.