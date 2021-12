3 star star star star star

Une comédie loufoque où Antonin Peretjatko torpille allègrement la macronie du mépris de classe et du "ruissellement", pour en livrer une satire féroce et légère à la fois, à l'instar du duel opposant Josiane Balasko à Anaïs Demoustier, impeccables.

Chez les Château-Têtard, famille huppée du 16e arrondissement de Paris ayant bâti sa fortune en vendant ses ascenseurs à des dictatures - "ce genre de régime n'est jamais tout à fait mauvais pour le commerce" -, on n'aime rien tant que l'entre-soi. Aussi, quand Paul, le fils, s'entiche d'Ava, une guichetière de métro, la réaction d'Adelaïde, la (reine) mère, ne se fait pas attendre, qui va tout tenter pour saper un mariage qu'elle n'a pu empêcher. Le point de départ d'une comédie loufoque où Antonin Peretjatko (La Fille du 14 juillet) torpille allègrement la macronie du mépris de classe et du "ruissellement", pour en livrer une satire féroce et légère à la fois, à l'instar du duel opposant Josiane Balasko à Anaïs Demoustier, impeccables.