3 star star star star star

Adaptant le roman de Ferdinand von Schirach, Marco Kreuzpaintner signe un film de procès d'un classicisme assumé.

Berlin, en 2001. Avocat débutant, Caspar Leinen (Elyas M'Barek) est commis d'office à la défense de Fabrizio Collini (Franco Nero), un homme ayant abattu sans mobile apparent Hans Meyer (Manfred Zapatka), un capitaine d'industrie allemand apprécié de tous, avant de se retrancher dans un mutisme complet. Une affaire laissant beaucoup de questions en suspens, et un cas de conscience pour le jeune homme de loi dont Meyer avait été le bienfaiteur, l'accueillant au sein de sa famille où il allait trouver en sa fille Johanna (Alexandra Maria Lara) une âme soeur. Mais de poursuivre néanmoins, se lançant dans une quête opiniâtre de la vérité, et rembobinant le passé sans égard pour les liens les ayant rapprochés, ni pour les appels pressants à un arrangement... Adaptant le roman éponyme de Ferdinand von Schirach librement inspiré de l'affaire Friedrich Engel, Marco Kreuzpaintner (Sommersturm, la série Beat...) signe un film de procès d'un classicisme assumé, avec ses figures imposées (le novice face au ténor du barreau) et ses coups de théâtre attendus. Sans s'écarter d'un schéma fort convenu, L'Affaire Collini n'en demeure pas moins intéressant, rouvrant une page sombre de l'Histoire allemande, avec les questions en découlant, sur le fonctionnement de la justice notamment. Manque toutefois l'ampleur, la complexité et l'intelligence d'écriture qui faisaient de La Vie des autres un grand film, celui-ci tenant plutôt de la dramatique télévisée faisant peu de cas de la vraisemblance -euphémisme...