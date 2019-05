3 star star star star star

DOCUMENTAIRE | François Ruffin s'est mis en route en décembre dernier pour recueillir la parole des Gilets jaunes.

Aller à la rencontre des Gilets jaunes, et à rebours de la pluie de jugements dévalorisants portés sur leur action. François Ruffin, le député de LFI (La France insoumise), s'est mis en route en décembre dernier pour recueillir la parole de ces nouveaux damnés de la terre, en survie difficile et pourtant ignorés des cercles du pouvoir. Le soleil du titre (évocation de la chanson du groupe Au P'tit Bonheur de Jamel Laroussi) est bien présent dans les meilleurs moments du film, ses portraits de personnes révoltées, rêvant tout en luttant. Dommage que l'ambitieux Ruffin se pose très et trop vite en mode récupération politique, s'amusant à jouer les Macron et prenant de plus en plus de place à mesure que le film avance...