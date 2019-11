4 star star star star star

DOCUMENTAIRE | Devant la caméra de Philippe de Pierpont, des enfants des rues du Burundi se livrent, ouvrent leur coeur à un réalisateur qui est aussi leur ami.

"La vie continue. Encore un film à faire!" La voix du réalisateur accompagne les derniers plans d'In Another Life sur le mode de l'espoir. Car elle doit continuer, cette relation très spéciale entre Philippe de Pierpont et ces six enfants des rues du Burundi rencontrés par hasard un jour de 1991 et auxquels il a déjà consacré trois documentai...