[Critique ciné] Happy Death Day 2U, manque de souffle

On attendait beaucoup mieux de cette suite à un petit film d'horreur bien drôle et frissonnant, revisitant le pitch du génial Groundhog Day à la lumière glauque du slasher movie en milieu étudiant. Si Jessica Rothe, décidément épatante en fille revivant son jour anniversaire où elle va être tuée, met toujours autant d'énergie à porter le récit, ce dernier manque de souffle dès la première demi-heure. L'idée de placer au coeur du suspense une machine à créer des boucles temporelles ne vaut pas tripette. Et le caractère éminemment répétitif du scénario finit par introduire l'ennui là où le premier film (Happy Death Day) tenait en haleine jusqu'au bout avec sa fantaisie.

De Christopher Landon. Avec Jessica Rothe, Israel Broussard, Phi Vu. 1h40. Sortie: 20/02. **