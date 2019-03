[Critique ciné] Goden van Molenbeek, bien trop artificiel

De "l'autre côté du canal", le film cueille Aatos et Amine, deux amis âgés de six ans que tout semble devoir opposer -l'un est d'origine finlandaise, l'autre marocaine; l'un vient d'un milieu athéiste, l'autre islamiste-, au moment du double attentat de Bruxelles. Traversé par la question du vivre-ensemble, Goden van Molenbeek, documentaire identitaire littéralement filmé à hauteur d'enfants et à l'évident sens de l'image, repose sur l'idée pas forcément fallacieuse que la vérité sort de la bouche des bambins. Le côté mignon/naïf a ses limites, toutefois, et le monothématisme divin de leurs jeux et de leurs discussions apparaît ici bien trop artificiel.

De Reetta Huhtanen. 1h22. Sortie: 20/03. **(*)