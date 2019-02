[Critique ciné] Eight Grade, bienvenue dans l'âge ingrat

"Inspiré par l'année la plus ingrate de votre vie", ironise la pub. Et, en effet... Écrit et réalisé par Bo Burnham, artiste américain de 28 ans à peine ayant percé dans la musique et dans l'humour grâce à ses vidéos-phénomènes postées sur YouTube, Eighth Grade raconte les derniers jours de middle school de Kayla (incroyable Elsie Fisher!), treize ans, jeune fille potelée au visage rongé par l'acné qui vit seule avec son père dans une dynamique de cohabitation oscillant au quotidien entre l'amour nouille et l'incompréhension pure. Littéralement rivée à son téléphone, elle se m...