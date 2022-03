3 star star star star star

Consacrant le passage derrière la caméra de l'acteur Channing Tatum, Dog ne brille pas par son originalité, road movie déroulant ses péripéties (plutôt cocasses au demeurant) au gré d'un scénario prévisible.

En attendant de pouvoir réintégrer son unité, Jackson Briggs, un vétéran souffrant de trouble de stress post-traumatique, se voit chargé de convoyer le long de la côte pacifique américaine Lulu, le chien de combat d'un compagnon d'armes décédé. Entre le berger malinois agressif et le ranger mal dégrossi, la cohabitation s'annonce mouvementée... Consacrant le passage derrière la caméra de l'acteur Channing Tatum, Dog ne brille pas par son originalité, road movie déroulant ses péripéties (plutôt cocasses au demeurant) au gré d'un scénario prévisible. Le film vaut néanmoins par son faux rythme et par son ton doux-amer, comme par la présence de Channing Tatum et de Lulu, improbable mais impeccable duo cabossé par la guerre.