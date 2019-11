3 star star star star star

HORREUR | Mike Flanagan signe l'adaptation de la suite au culte The Shining.

En 2013, Stephen King imaginait avec Doctor Sleep une suite à son propre roman culte The Shining. L'adaptation qu'en signe aujourd'hui Mike Flanagan (la série Netflix The Haunting of Hill House, lire également son interview) s'inscrit d'abord ...