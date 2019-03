[Critique ciné] Damien veut changer le monde, belle histoire de désobéissance civile

Damien est pion dans un collège de banlieue. S'apercevant qu'un gamin d'origine syrienne est sur le point d'être expulsé avec sa maman, faute de papiers, il ressent le désir d'aider et accepte de reconnaître l'enfant. Ainsi commence une assez belle histoire de désobéissance civile, quand un Damien entraîné par son élan solidaire multiplie les reconnaissances de paternité tout en cherchant d'autres "papas" secourables... S'il est un peu trop riche en bons sentiments et un peu trop pauvre en cinéma, le film de Xavier De Choudens a ce qu'il faut d'humour et de tendresse complice. Franck Gastambide y confirme une grande capacité à susciter l'empathie.

De Xavier De Choudens. Avec Franck Gastambide, Melisa Sözen, Camille Lellouche. 1h36. Sortie: 06/03. ***