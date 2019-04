[Critique ciné] Cold Case Hammarskjöld, un film-enquête ludique et glaçant

3 star star star star star

Nicolas Clément Journaliste cinéma

DOCUMENTAIRE | Documentariste danois au ton volontiers ironique et provocateur, Mads Brügger (The Red Chapel) tient de l'improbable mélange entre la dinguerie gonzo d'un Hunter S. Thompson et le nombrilisme dénonciateur d'un Michael Moore.

