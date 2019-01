[Critique ciné] Bumblebee, back to the eighties

Dernier film en date de Steven Spielberg, Ready Player One pavait son univers virtuel de références à la pop culture des années 80. Produit par ce même Spielberg, Bumblebee, le premier spin-off de la franchise Transformers, plonge pour sa part au coeur des eighties, cadre temporel d'un film renouant ouvertement avec l'esprit des productions Amblin de l'époque. L'on est toutefois dans l'univers des Transformers, et le prologue sur la planète Cybertron laisse craindre le pire, méga baston entre robots opposant Decepticons et Autobots...