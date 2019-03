[Critique ciné] Blaze, vibrant hommage à une légende oubliée

Cette précision, d'abord: Blaze, le troisième long métrage de fiction réalisé par l'acteur de Dead Poets Society, Before Sunrise et Gattaca, était censé connaître une sortie nationale ce 6 mars. Mais, en dépit d'une presse excellente et d'une large campagne promo, les résultats catastrophiques du film aux Pays-Bas en auront décidé autrement. Seul un cinéma bruxellois a malgré tout décidé de parier sur Blaze. Il faudra donc se rendre à l'Aventure, dans la Galerie du centre, pour découvrir ce très bon biopic consacré à une légende oubliée de la country folk US.

...