3 star star star star star

Le documentaire de Clément Abbey est une fenêtre ouverte sur des individualités curieuses.

Entre interviews chuchotées et déambulations au coeur de l'immensité des ressources à disposition, le documentaire de Clément Abbey, réalisateur dijonnais qui vit à Bruxelles, croque les usagers de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, à Paris, dans leur rapport à la culture et à la connaissance sous toutes leurs formes. La démarche qui préside à ce film produit par le Centre Vidéo de Bruxelles, et distribué à l'initiative de la Cinematek à Flagey, peut faire penser au travail d'un Frederick Wiseman, en beaucoup plus modeste. Mais Bibliothèque publique se présente avant tout comme une fenêtre ouverte sur des individualités curieuses, étonnantes, qui est aussi une façon de nous reconnecter les uns aux autres.