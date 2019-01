[Critique ciné] Ben is Back, Julia Roberts a rarement été si intense

Ben va rentrer à la maison. C'est la veille de Noël mais la nouvelle n'est pas accueillie avec enthousiasme par la mère du jeune homme. Car Ben est un drogué, dont la sortie de l'institution où il séjourne n'était pas annoncée. Et Holly a très peur qu'il rechute, qu'il souffre et fasse souffrir les siens... Sur une situation mélodramatique à souhait, Peter Hedges signe un film inégal, entre grain ultraréaliste prenant, témoignage social et surcharge sentimentale dont on peine à savoir si le réalisateur (également scénariste) veut la brider ou en jouer. En mère courage, Julia Roberts touche et impressionne. Elle a rarement été si intense, dans un rôle à la fois très fort et déchirant.

De Peter Hedges. Avec Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance. 1h42. Sortie: 23/01. ***