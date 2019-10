4 star star star star star

DOCUMENTAIRE | En janvier 1972, Aretha Franklin enregistrait un album de gospel en public dans une église baptiste du quartier de Watts, à Los Angeles.

Un quartier majoritairement afro-américain et resté tragiquement célèbre depuis les terribles émeutes du mois d'août 1965. Le disque, intitulé Amazing Grace, allait devenir l'album de gospel le plus vendu de l'Histoire. Enregistré en deux soirées, il fut aussi filmé à l'époque par un certain Sydney Pollack. Mais les rushes ne purent jamais être montés suite à des problèmes techniques. Ce sont donc des images inédites qui nous sont proposées aujourd'hui dans un document formidable et bouleversant, où s'épanouit le talent fou de la "Queen of Soul". Plus qu'un film de concert, une expérience à vivre absolument!