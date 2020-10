3 star star star star star

Rythmé, bien pensé, avec juste ce qu'il faut d'humour et de fantaisie.

Divertissement tous publics mettant en scène une famille de lycanthropes liés par le secret mais au sein de laquelle une jeune brebis égarée se transforme, à la tombée de la nuit, en mignon petit caniche rose plutôt qu'en loup-garou, ce long métrage d'animation venu d'Australie fait la part belle à beaucoup trop de chansons mièvres et affiche un graphisme, lisse et rond, qui manque un peu de caractère. Mais, rythmé, bien pensé, avec juste ce qu'il faut d'humour et de fantaisie, ce récit d'apprentissage invite aussi avec une appréciable débauche d'énergie à voir au-delà des apparences et à être pleinement soi-même. Assez formaté et prévisible, mais néanmoins très sympathique. À partir de 6 ans.