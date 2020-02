2 star star star star star

Très pris par son métier, Antoine voit ses ambitions professionnelles (il est en passe d'obtenir un poste majeur) remises en question par le ras-le-bol de sa femme Isabelle. Laquelle veut prendre du temps pour elle, et laisse son mari se débrouiller seul avec leurs quatre enfants. Pour dix jours seulement, mais qui paraîtront une éternité, Antoine en a bien peur... Rien de neuf dans le scénario du nouveau véhicule conçu pour le populaire Franck Dubosc. Des gags, certes, mais répétitifs et le plus souvent bien lourds. Et l'inévitable bienveillance nunuche au bout de l'épreuve. Les quelques touches d'humour noir ne sauvent pas l'ensemble, prévisible et usant.

Comédie de Ludovic Bernard. Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David. 1h44. Sortie: 19/02. **

Très pris par son métier, Antoine voit ses ambitions professionnelles (il est en passe d'obtenir un poste majeur) remises en question par le ras-le-bol de sa femme Isabelle. Laquelle veut prendre du temps pour elle, et laisse son mari se débrouiller seul avec leurs quatre enfants. Pour dix jours seulement, mais qui paraîtront une éternité, Antoine en a bien peur... Rien de neuf dans le scénario du nouveau véhicule conçu pour le populaire Franck Dubosc. Des gags, certes, mais répétitifs et le plus souvent bien lourds. Et l'inévitable bienveillance nunuche au bout de l'épreuve. Les quelques touches d'humour noir ne sauvent pas l'ensemble, prévisible et usant.