Crash-Test S04E38: Peter Pan Tarantino : ses "once upon a time", ses titres spoilers et ses mectons funky

Serge Coosemans Chroniqueur

Le prochain film de Quentin Tarantino sera le dernier, si on en croit son plan de carrière. On devine déjà de quoi il en retournera : des mecs funky, du révisionnisme historique et un effet kiss-cool un petit peu forcé. Mais peut-être osera-t-il ce que Marvel et DC ont déjà osé avant lui : rendre cool ce qui ne l'est vraiment pas. Crash Test S04E38, une opinion qui ne va pas plaire à tout le monde...

Quentin Tarantino accompagné de l'acteur Leonardo DiCaprio pour son nouveau film "Once Upon a Time in Hollywood" au festival de Cannes. © Reuters