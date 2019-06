opinion

Crash-Test S04E38 : Les offres que l'on ne peut pas refuser de Francis Ford Coppola

Serge Coosemans Chroniqueur

A 80 piges, Francis Ford Coppola pète la forme, remixant quelques-uns de ses anciens films et paré pour revenir au premier plan avec Megalopolis, son projet le plus ambitieux depuis... Apocalypse Now. Odeur du napalm au petit matin et offres que l'on ne peut pas refuser, c'est le Crash-Test S04E39.

