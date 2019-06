Le festival qui se veut "la vitrine du cinéma belge" se tiendra du 17 au 22 juin. Cette année, la programmation au caractère social et multiculturel nous réserve des réalisations flamandes aussi bien que francophones.

Dans les prochains jours, les amateurs et passionnés de septième arts se régaleront à Bruxelles. En plus du BRIFF (Brussels International Film Festival) qui débutera le 20 juin est prévu le festival Brussels in Love. 13 films au programme, divisé en trois catégories. 5 fictions, 5 documentaires ainsi que 3 films hors compétition. Tous représenteront la création cinématographique belge sous ses aspects les plus éclectiques, de même qu'ils permettront de voir la Bruxelles sous ses diverses apparences.

Les fictions en compétition comptent: Binti de Frederike Migom, Hellhole de Bas Devos, Pour vivre heureux de Dimitri Linder et Salima Glamine ainsi que Rosie et Moussa de Dorothée Van der Berghe.

Parmi les documentaires seront projeté Bains publics de Kita Bauchet, Bruxelles, une traversée urbaine de Luc Jabon, Bus Campus de Stéphanie De Smedt, Ma rue couche toi là, Palimpset of the Africa Museum de Matthias De Groof ainsi que Les Dieux de Molenbeek de Reeta Huhtanen.

Hors compétition, on aura l'occasion de (re)voir Girl de Lukas Dhont, Au temps où les arabes dansaient de Jawad Rhalib ou encore Ali et Aliette d'Anne Versailles.

Une rencontre le samedi 22 juin à 11h est organisée avec Michel Baudour, directeur de photographie et cadreur belge, notamment pour le film La vie sexuelle des belges.

Finalement, rendez-vous le samedi 22 juin à 21h30 à l'Espace Delvaux/la Vénerie pour la remise des prix.

Brussels in Love 2019, du 17 au 22 juin 2019 à l'espace Delvaux de Watermael-Boitsfort et au GC Wabo. www.lavenerie.be

Jean Castorini