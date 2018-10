Cinq activités culturelles "spécial Halloween"

Trembler lors d'un marathon cinématographique

Cette année, Kinepolis prépare un marathon de plus de six heures à l'occasion de la "Halloween Night". Trois films sont à l'affiche dont la suite du classique de 1978 Halloween avec l'iconique Jamie Lee Curtis et deux avant-premières. Une chance de découvrir Hell Fest, un film dans l'univers d'un parc à thèmes plongé dans l'horreur suite à la venue d'un tueur costumé le soir d'Halloween, et Overlord, film qui oscille entre guerre et horreur, France occupée et expériences surnaturelles. Une programmation alléchante et des surprises délicieusement effrayantes à découvrir ce soir dès 20h30 au Kinepolis.

Infos: https://kinepolis.be/fr/evenements/halloween-night-2018

Craindre la fin du monde

Un astéroïde de la taille du Mexique s'apprête à tomber sur la planète bleue ce soir. L'impact cosmique détruira toute vie sur terre. Pour sauver celle-ci d'un désastre, une seule personne, le Dr Noah Ceo. Ancien membre de la NASA et conquête de Kim Kardashian. Pour la survie de tous, l'opération "Ark for Humanity" est lancée: il s'agit d'un programme de sauvetage par navette spatiale réserver à une poignée d'heureux élus. Un scénario apocalyptique qui propose surprises et rebondissements, une déco "frissonnante", de la musique festive et éclectique ainsi qu'une multitude de déguisements. Pour embarquer, éviter l'astéroïde et faire partie des derniers survivants, c'est ce soir de 22h à 6h au Cadran à Liège que ça se passe.

Infos: https://www.facebook.com/events/2171959419746377/

Frissonner en célébrant les morts à la mexicaine

Les Marolles célèbrent le Jour des Morts et ouvrent le bal dès le vendredi 2 novembre. Un vernissage réunissant plus de 30 artistes issus de la scène graphique mexicaine exposant sur le thème Dia de Muertos ouvre dès 17h et propose musique, concours et boissons. Le samedi 3 novembre est réservé aux enfants et offre une série de contes mis en musique, maquillage et piñata. Départ de la mortelle procession aux flambeaux et lanternes en musique à partir de 18h avec squelettes géants et autres surprises. Un week-end mexicain composé de divers ateliers, de nourriture et de musique qui comblera les plus curieux qui se poursuivra le mardi 6 novembre lors d'une rencontre musicale entre un groupe mexicain et un collectif bruxellois.

Infos: http://www.ccbruegel.be/activite/449F20D6-DB88-3DDC-08C8-DFC819F69AA5/

Appréhender l'Halloween Festival

Rechercher des crânes perdus, manipuler des chiffres magiques, toucher des membres humains, renifler des pots puants et obtenir un diplôme de sorcellerie... L'incontournable Halloween Festival propose cette année 5 formules aux programmations différentes qui satisferont les enfants autant que les parents et qui les plongera dans un monde fantastique peuplé de curiosité et d'endroits maléfiques. Un événement familial jusqu'au 4 novembre au Musée d'Art fantastique.

Infos: https://www.fantastic-museum.be/fr/events/180_halloween-festival-

Frissonner et danser

Pour ceux qui préfèrent célébrer Halloween en dansant et en festoyant, le Callens Café se transforme en maison des horreurs et invite les fêtards à une soirée au dress code Be Halloween dès 22h30. Ceux-ci pourront également se rendre chez Madame Moustache pour une danse macabre aux rythmes rock'n'roll et musiques des années 60. Au Spirito, changé en église de l'horreur ou aux Jeux d'Hiver transformés en cabanon hanté sur le thème Scary Games, les soirées d'Halloween ne manqueront pas ce 31 octobre 2018.

Émilie Petit