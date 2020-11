Alors que les salles de cinéma sont fermées depuis le 29 octobre, les Grignoux (Le Parc, Churchill, Sauvenière à Liège et Caméo à Namur) lancent Cinépilou, une offre cinématographique à visionner en famille depuis son canapé.

C'est sur leur page Facebook que les Grignoux ont annoncé leur participation au projet Cinépilou. Le projet? La diffusion de films à domicile pour les familles durant le confinement. L'occasion de regarder un bon film depuis son canapé tout en soutenant les salles de cinéma.

? CiNéPiLou • Les Grignoux rejoignent un tout nouveau projet de diffusion de films à domicile pour les familles durant... Publiée par Grignoux sur Mercredi 18 novembre 2020

Chaque vendredi, entre 18h et 21h, Cinépilou propose un film pour enfants (catégories d'âge 3-6 ans et 6 ans et plus), accompagné d'un carnet d'activités liées au film.

Pour accéder au film, un seul ticket pour toute la famille suffit. Il est au tarif de 5€ pour la formule de base et de 7€ pour la formule de soutien aux cinémas. Ensuite, deux liens uniques seront communiqués: un pour avoir accès au film et l'autre pour recevoir les fiches d'activités.

La première séance est prévue le vendredi 20/11 avec La Chouette entre veille et sommeil.

