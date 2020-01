Les films belges "Le jeune Ahmed" des frères Dardenne et "Lola vers la mer" de Laurent Micheli sont nommés dans la catégorie "Meilleur film étranger" pour la 45e cérémonie des César qui se déroulera le 28 février prochain à Paris, ont annoncé mercredi les organisateurs au cours d'une conférence de presse.

"Le jeune Ahmed" et "Lola vers la mer" tenteront de se distinguer face à "Douleur et gloire" de Pedro Almodóvar, "Joker" de Todd Phillips, "Once Upon a Time... in Hollywood" de Quentin Tarantino, "Parasite" de Bong Joon-ho et "Le Traître" de Marco Bellocchio.

Avec "Le jeune Ahmed", dans lequel ils posent leur regard sur l'islam radical, les frères Dardenne avaient remporté le Prix de la mise en scène lors du dernier Festival de Cannes. Le long métrage "Lola vers la mer", avec à l'affiche la révélation Mya Bollaers et Benoît Magimel, traite quant à lui de la transidentité de Lola, sur le point de se faire opérer. La 45e cérémonie des César se déroulera le 28 février prochain à Paris.

Le film flamand "Ce magnifique gâteau!" d'Emma De Swaef et Marc James Roels est également retenu dans la catégorie "Meilleur court métrage d'animation" pour la 45e cérémonie des César qui se déroulera le 28 février prochain à Paris, ont annoncé mercredi les organisateurs au cours d'une conférence de presse.

"Ce magnifique gâteau!", moyen métrage en animation image par image, concourra face à "Je sors acheter des cigarettes" d'Osman Cerfon, "La nuit des sacs plastiques" de Gabriel Harel et "Make It Soul" de Jean-Charles Mbotti Malolo. Découpé en quatre volets, ce film historique, avec les voix de Jan Decleir et Wim Willaert notamment, raconte l'histoire de cinq personnages de l'Afrique coloniale de la fin du 19e siècle. Par le passé, le duo de créateurs Emma De Swaef et Marc James Roels s'est fait connaître en 2011 avec "Oh Willy...", court métrage qui a remporté plus de 80 prix à travers le monde.

