La nuit des César 2021, c'est ce vendredi. Toute cette semaine, nous revenons sur les nommés de la catégorie "meilleur film". Au menu de ce premier épisode: Adieu les cons d'Albert Dupontel, porté notamment par une Virginie Efira également nommée dans la catégorie "meilleure actrice".

Efira, à propos d'Adieu les cons: "Ce titre, il fait un peu chanson de Renaud, non? Mais Dupontel a bien fait de le garder: c'est politique, un peu anar, comme toujours chez lui. Les cons, ce sont toutes les autorités rigides auxquelles se confrontent mon personnage et le sien: les patrons, les flics, les administrations kafkaïennes, où l'on n'est que des numéros."

Dupontel, presque résident de la cérémonie des César (rappelons sa raffle en 2018: cinq César remportés grâce à son film Au revoir là-haut) propose cette fois-ci Adieu les cons. Derrière ce titre un peu anar selon la comédienne belge se dévoile l'histoire de Suze Trappet (Efira). Elle apprend qu'il ne lui reste que très peu de temps à vivre et souhaite faire la connaissance de son fils né sous X. C'est en se heurtant à l'administration qu'elle fait la connaissance d'un informaticien quinquagénaire et dépressif (Dupontel).

Une "cavale story" de marginaux couronnés d'échecs successifs où se développe la relation entre les deux protagonistes principaux n'ayant l'un comme l'autre plus grand-chose à perdre.

Liste complète de nominations d'Adieu les cons aux César 2021: Meilleur film

Meilleure réalisation pour Albert Dupontel

Meilleure actrice pour Virginie Efira

Meilleur acteur pour Albert Dupontel

Meilleur acteur dans un second rôle pour Nicolas Marié

Meilleur scénario original pour Albert Dupontel

Meilleure musique originale pour Christophe Julien

Meilleur son pour Jean Minondo, Gurwal Coïc-Gallas et Cyril Holtz

Meilleure photographie pour Alexis Kavyrchine

Meilleur montage pour Christophe Pinel

Meilleurs costumes pour Mimi Lempicka

Meilleurs décors pour Carlos Conti

