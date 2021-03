La nuit des César 2021, c'est ce vendredi. Toute cette semaine, nous revenons sur les nommés de la catégorie "meilleur film". Au menu de ce deuxième épisode: Adolescentes réalisé par Sébastien Lifshitz.

>> Lire aussi notre critique d'Adolescentes

Cinq ans. Sébastien Lifshitz a filmé la vie de deux copines pendant cinq ans. Ces deux copines que tout semble opposer: elles proviennent de milieux sociaux très différents mais ensemble dans la même école, elles développent une amitié sincère et profonde. Le film documentaire présente l'adolescence d'Anaïs et Emma jusqu'à leur 18 ans.

Sébastien Lifshitz présente avec beaucoup de douceur le développement de l'adolescence, les questions qui lui sont propres telles que le changement du corps, de l'esprit, leurs premières fois, le rapport aux autres... Il expliquait au micro de Léa Salamé sur France Inter: "Je voulais essayer de raconter ce que c'était que l'adolescence aujourd'hui. Je me suis souvenu de la mienne dans les années 80 qui était celle de l'élection de Mitterrand et des années SIDA. C'était une époque très particulière. Je me demandais ce que c'était que d'être adolescent aujourd'hui et surtout de les regarder grandir, se transformer, essayer de se décoller de leurs parents, devenir de jeunes adultes."

La caméra est donc intégrée directement au développement d'Emma et d'Anaïs qui pendant 5 ans ont vécu avec cette caméra qui les suivait, comme un membre à part entière de leur entourage, participant à tous les moments de leurs vies respectives.

Liste complète de nominations d'Adolescentes aux César 2021: Meilleur film Meilleur film documentaire Meilleur montage pour Tina Baz Meilleur réalisateur pour Sébastien Lifshitz Meilleure photographie Antoine Parouty et Paul Guilhaume Meilleur son pour Yolande Decarsin, Olivier Goinard, Fanny Martin et Jeanne Delplancq

Charles Christiaens

