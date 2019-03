Cécile de France: "C'est bien que tirer, donner des coups et prendre le pognon ne soient plus réservés aux hommes dans le cinéma!"

Épatante dans le jouissif Rebelles, Cécile de France surprend une fois de plus. C'est l'heure de passer à table...

"Nous nous sommes vite rendu compte que ce film serait quelque chose de spécial, une espèce d'ovni, un truc un peu à part, et c'était excitant!" Cécile de France et ses deux partenaires de Rebelles, Yolande Moreau et Audrey Lamy, n'ont pas pour autant vu le tournage virer à la partie de plaisir. "Les conditions de travail étaient un peu difficiles à cause du grand froid. Nous devions tourner entre les averses de neige. Une grande complicité s'est heureusement installée entre nous, entre tous les acteurs. Nous étions studieux, car la comédie ce n'est pas aussi facile que ce que les gens croient souvent. Il faut beaucoup réfléchir au rythme, surtout, car il est essentiel. Et jouer au premier degré, sérieusement, pour ne pas tomber dans la parodie ni dans la satire. Il y avait bien de la place pour la fantaisie, pour délirer un peu, mais le cadre tracé par le scénario et les dialogues était précis, serré. Allan Mauduit, le réalisateur, n'est pas dans la complaisance. Il a par exemple beaucoup coupé, au montage, même des scènes géniales mais qui ne pouvaient pas trouver l...