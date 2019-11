Le 29 novembre prochain, le Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles revient pour sa 19e édition. On fait le point sur le programme.

Pour cette 19e édition, le festival qui revient une fois par an depuis seulement 2012, soufflera ses 30 bougies. Prenant place dans les cinémas Palace, Aventure et Bozar, les festivaliers auront l'occasion d'y découvrir une sélection de près de 70 films, provenant de plus de 20 pays différents. Cette année, le cinéma italien y sera mis à l'honneur avec la sélection Focus Italie, dans laquelle figurera Piranhas de Claudio Giovannesi, film inaugural du festival, Il Traditore (Le traitre) de Marco Bellochio, présenté en compétition au dernier festival de Cannes. Viendront s'ajouter à la sélection transalpine Citoyens du monde de Gianni Di Gregorio, Cinq est le numéro parfait de Igort, Santiago, Italia de Nanni Moretti, Dicktatorship de Gustav Hofer et Luca Ragazzi et le documentaire Selfie de Agostino Ferrente.

Huit films ont été sélectionnés pour la compétition internationale. Ils concourront pour le Grand Prix, le Prix du Jury Jeune, le Prix Cineuropa, le Prix de la Critique, le Prix de la Francophonie et le Prix du Public. Parmi ces longs métrages, figurent Il Traditore de Marco Bellochio, déjà mentionné plus haut, A Tale of Three de Emin Alper, Abou Leila de Amin Sidi-Boumédiène, Adam de Maryam Touzani, Don't Forget to Breathe de Martin Turk, Un fils de Mehdi M. Barsaoui, Stitches de Miroslav Terzic et The End of Love de Keren Ben Rafael.

Gerard Darmon, Président du Jury de cette édition. © iStock

Célèbre pour ses rôles du commissaire Patrick Bialès dans La cité de la peur et d'Amonbofis dans Astérix: Mission Cléopâtre, le comédien français Gérard Darmon, présidera le jury officiel de cette édition 2019. Hadja Lahbib, connue pour avoir été à la présentation du JT sur la RTBF, Géraldine Doignon, réalisatrice et scénariste bruxelloise, Hadrien Raccah, écrivain et metteur en scène français ainsi que Frédéric Fonteyne, réalisateur belge, seront aux côtés de l'acteur pour compléter le jury.

Le Cinemamed proposera aussi pas moins de dix avant-premières, des films à redécouvrir, une section Panorama composée d'un panel de films indépendants ainsi que des documentaires et des courts métrages.

Tout au long de ces neuf jours de festival, des invités tels que Maryam Touzani ou Sami Bouajila viendront présenter leur travail. Pour présenter Gloria Mundi, film pour lequel elle a reçu la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine à Venise, Ariane Ascaride fera également honneur de sa présence.

Le festival se clôturera le 7 décembre avec la projection, en avant-première, d'Un divan à Tunis de Manele Labidi Labbé, présenté lors de la 79e Mostra de Venise.

Festival Cinéma Méditerranéen, du 29/11 au 7/12 à Bruxelles. www.cinemamed.be

Audry Losada Valle