Cary Fukunaga, premier américain a réaliser un James Bond

Réalisateur de Beasts of No Nation et Sin Nombre, et metteur en scène de la première saison de la série à succès True Detective, pour laquelle il a reçu un Emmy en 2014, il remplace le Britannique Danny Boyle qui avait jeté l'éponge en août en raison de "différends artistiques" et sera le premier Américain à s'attaquer au célèbre espion. "Nous sommes ravis de travailler avec Cary. Sa polyvalence et son inventivité font de lui un excellent choix pour notre prochaine aventure de James Bond", ont indiqué les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli sur Twitter.

Fukunaga est né le 10 juillet 1977 en Californie, d'une mère d'origine suédoise et d'un père d'origine japonaise lui-même né dans un camp d'internement de Nippo-Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, selon le site Imdb. Outre l'anglais, il parle couramment le français et l'espagnol.

Il a déjà été primé au festival de Venise et acclamé aux festivals américain de Telluride et canadien de Toronto. Sa dernière oeuvre, la série Maniac, comédie noire avec Emma Stone, sort vendredi sur Netflix.

Les réalisateurs des précédentes aventures de 007 étaient majoritairement britanniques.

Qui sera le prochain 007?

La société de production avait annoncé en mai que Danny Boyle, réalisateur oscarisé de Slumdog Millionnaire, avait été choisi pour diriger le projet, dont le scénario a été confié à John Hodge - ce dernier avait notamment collaboré avec Danny Boyle sur Trainspotting. Boyle, grand fan des films de l'agent secret, avait commencé le processus de casting pour trouver les futurs méchant et la Bond girl, selon le magazine Variety. Le tournage du long métrage devait commencer en décembre et la sortie du film était prévue pour l'automne 2019, des échéances aujourd'hui repoussées de plusieurs mois.

Le tournage de "Bond 25", qui n'a pas encore de titre définitif, débutera le 4 mars 2019 dans les studios Pinewood, près de Londres, pour une sortie mondiale fixée au 14 février 2020. Pour ce film, ce sera la cinquième fois que Daniel Craig, 50 ans, endossera le chic costume du célèbre espion de Sa Majesté.

L'acteur britannique avait annoncé en 2017 que ce serait sans doute la dernière. Depuis, la rumeur court et nourrit les réseaux sociaux: le Britannique Idris Elba, 46 ans, serait pressenti pour prendre sa succession. Ce dernier, né d'un père sierra-léonais et d'une mère ghanéenne, a alimenté la rumeur cet été avec un tweet. "Mon nom est Elba, Idris Elba", a-t-il écrit, reprenant à son compte la célèbre formule de 007.

Déjà en 2015, Pierce Brosnan, un des acteurs ayant incarné l'agent secret au cinéma, estimait que James Bond pourrait être incarné par un "grand acteur noir". "Idris Elba a certainement le physique, le charisme et la présence" pour jouer James Bond, avait jugé l'Américano-Irlandais.