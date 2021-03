Le cinéaste roumain Radu Jude, 43 ans, a remporté vendredi l'Ours d'Or à Berlin pour son film Bad Luck Banging or Loony Porn, acide réalisation sur l'hypocrisie des sociétés contemporaines, tourné en pleine pandémie.

L'Allemande Maren Eggert, 47 ans, s'est vue attribuer le premier prix d'interprétation "non-genré" récompensant indifféremment le meilleur acteur ou actrice, mis en place par la Berlinale pour faire avancer les débats sur l'égalité.

Le jury de la Berlinale, qui se tenait en ligne, a réservé la récompense la plus convoitée à un film "aussi élaboré que sauvage", qui suit les pas d'une professeure de lycée roumain, dont la vie est bouleversée par la fuite d'une vidéo intime.

Ce long métrage "provoquant sur l'esprit de notre temps, de notre époque (...) ébranle nos conventions sociales et cinématographiques", a expliqué l'un des membres du jury, le réalisateur israélien Nadav Lapid. "C'est un film élaboré mais aussi sauvage, intelligent et enfantin, géométral et vibrant (...): il ne laisse personne indifférent", a-t-il ajouté.

En lice parmi 14 autres réalisations, la réalisation de Radu Jude, déjà récompensé d'un Ours d'argent du meilleur réalisateur en 2015 pour Aferim!, se présente comme une acide critique sociale.

S'ouvrant par une séquence de plusieurs minutes de porno amateur, l'histoire parle d'une enseignante rattrapée par la fuite de sa vidéo intime, tournée avec son compagnon par Emi, professeur d'histoire dans un lycée roumain.

Point de départ de ce film foisonnant et brut de décoffrage: une longue déambulation d'Emi dans les rues de sa ville, un patchwork d'images allant d'archives de la dictature communiste à des allégories romantiques, puis un simili-procès de l'enseignante devant des parents d'élèves.

L'actrice allemande Maren Eggert, déjà apparue dans la série Marseille, reçoit le prix de la meilleure interprétation pour son rôle dans la comédie allemande I'm Your Man, l'amour sous algorithmes entre un robot à apparence humaine (joué par Dan Stevens, Downton Abbey) et une chercheuse célibataire endurcie.

Le prix de la meilleure interprétation secondaire est également revenue à une actrice, la Hongroise Lilla Kizlinger pour son rôle dans Forest - I See You Everywhere de Bence Fliegauf.

Le palmarès complet - Ours d'or du meilleur film: Bad Luck Banging or Loony Porn de Radu Jude (Roumanie) - Grand prix du jury, Ours d'argent: Wheel of Fortune and Fantasy de Ryusuke Hamaguchi (Japon) - Prix du jury, Ours d'argent: Mr Bachmann and His Class de Maria Speth (Allemagne) - Ours d'argent du meilleur réalisateur: Dénes Nagy pour Natural Light (Hongrie) - Ours d'argent de la meilleure interprétation (prix non-genré): l'Allemande Maren Eggert pour son rôle dans I'm Your Man (Allemagne) - Ours d'argent pour la meilleure interprétation dans un rôle secondaire (prix non-genré): la Hongroise Lilla Kizlinger pour son rôle dans Forest - I See You Everywhere - Ours d'argent de la meilleure contribution artistique : Yibrán Asuad pour le montage de Una película de policías de Alonso Ruizpalacios (Mexique) - Ours d'argent du meilleur scénario: Introduction de Hong Sangsoo (Corée du Sud)

